Mercato OM: ça chauffe pour Vitinha (départ demain ?) ! Les détails du deal !

Le Genoa et l’OM discutent autour d’un départ de Vitinha. L’attaquant de l’OM pourrait quitter Marseille dès demain afin de rejoindre la ville italienne et satisfaire la fameuse visite médicale !

Fabrizio Romano confirme les avancées dans les négociations. « Le Genoa est sur le point de conclure un accord pour signer Vitinha de l’Olympique de Marseille, accord de prêt avec clause d’option d’achat de 25 millions d’euros non obligatoire. Gênes achètera Ruslan Malinovskyi à l’OM pour 7 millions d’euros, selon Sky Sport. Les derniers détails sont en cours de discussion, puis l’accord sera conclu. » Gianluca Di Marzio qui cite Sky Sport précise que l’attaquant portugais pourrait prendre l’avion dès demain !

🚨🔴🔵 Genoa are closing in on deal to sign Vitinha from Olympique Marseille, loan deal with €25m buy option clause not mandatory.

🇺🇦 Genoa will buy Ruslan Malinovskyi from OM for €7m fee, as per @SkySport.

Final details being discussed and then deal will be done. pic.twitter.com/dOx2jcA7WF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024