Mercato OM : Ça coince pour Blanco ?

Rubén Blanco à l’OM, ça coince ! Alors que le board olympien avait entamé les démarches pour faire revenir l’Espagnol à Marseille, les discussions avec le Celta Vigo n’avanceraient plus trop.

L’OM et le Celta Vigo n’arrivent pas à trouver un accord définitif pour fixer le retour de Rubén Blanco à Marseille. Selon Matteo Moretto, les deux clubs seraient encore loin de trouver un terrain d’entente concernant l’indemnité de transfert du portier espagnol. Les dirigeants marseillais ne voudraient pas dépenser trop d’argent sur un gardien remplaçant, malgré leur intérêt pour Blanco. Le joueur et sa famille, eux, souhaiteraient revenir à Marseille, où ils se sont bien sentis la saison dernière.

« Les discussions avancent lentement entre l’OM et le Celta pour Rubén Blanco. Il y a encore de la distance entre les clubs concernant le prix final de l’opération. »

Avanzan lentamente las negociaciones entre OM y Celta por Rubén Blanco. Aún hay distancia entre los clubes sobre el precio final. @relevo https://t.co/gwC7qYFJD0 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 23, 2023

Longoria convaincu par la dynamique López-Blanco

Lors de la conférence de presse de fin de saison, le président olympien avait expliqué qu’il avait adoré ce qu’il avait vu en termes de concurrence au poste de gardien de but : « J’étais content avec les gardiens cette saison. Chapeau à Ruben Blanco. Il a bien travaillé cette saison, il a toujours été positif, il a cherché à mettre de la compétition et de la pression à Pau, de façon élégante ».

Pablo Longoria a même déclaré ceci à propos de l’ambiance au sein du petit groupe composé de Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens et les trois portiers du groupe professionnel, Pau Lopez, Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu : « L’ambiance qui a existé entre les gardiens, ça a été quelque chose de très positif. L’une des choses les plus positives que j’ai vu dans ce club ».