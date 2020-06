Mercato OM : « Ça fait cinq joueurs majeurs qui sont sollicités à l’étranger… »

Hier, dans l’émission Débat Foot Marseille l’ancien joueur de l’OM et actuel consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono a donné son sentiment sur le mercato qui vient d’ouvrir ses porters uniquement sur le marché franco-français.

Le marché des transferts a ouvert ses portes hier en France uniquement. L’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de vendre des joueurs avant de penser à recruter. Ce mercato franco-français ne devrait donc pas être d’un grand intérêt pour les dirigeants marseillais. C’est ce qu’a expliqué l’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono sur le plateau de Débat Foot Marseille hier soir :

« Lopez et Sanson ont des contacts en Espagne, Bouna Sarr aussi. Caleta Car, Kamara et Sanson sont suivis en Angleterre. Ça fait cinq joueurs majeurs qui sont plus sollicités à l’étranger plutôt qu’en France. Cela va donc être délicat pour nous. A part peut être pour un joueur comme Khaoui car le montant du transfert serait très bas, je ne vois pas l’OM vendre à des clubs français. Quel intérêt pour l’OM de vendre s’il n’y a pas des retombées financières importantes, car le but c’est ca, c’est de faire rentrer de l’argent pour pouvoir ensuite en ressortir. C’est la difficulté que nous avons avec un déficit de plus de 100 millions d’euros. Il va falloir vendre pour au moins 60 millions d’euros pour être un petit peu plus à l’aise. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille