Mercato OM : ça négocie pour Harit

Amine Harit sera-t-il la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille ? Les dirigeants phocéens espéreraient enregistrer un départ avant d’officialiser son arrivée. Ils négocient toujours en parallèle avec la DNCG pour enregistrer son transfert même sans départ

Amine Harit est arrivée à Marseille ce week end. Le club marseillais n’a toujours pas officialisé son transfert. Et pour cause le club marseillais s’est engagé auprès de la DNCG à d’abord sortir un ou plusieurs joueurs de l’effectif

Selon les informations du journaliste de la Provence Fabrice Lamperti, les dirigeants olympiens négocient cependant toujours avec le gendarme financier du football français afin de pouvoir recruter le milieu offensif de Schalke 04 même s’ils ne parviennent pas à exfiltrer de joueurs avant la fermeture du marché des transfert ce mardi soir à minuit.

On aime le mercato – Pablo Longoria

Pablo Longoria le sait, il doit encore chercher à renforcer son effectif d’ici la fin du mercato. Il y a quelques jours, le président olympien révélait qu’il resterait à l’affût sur toutes les opportunités qui se présenteraient dans les dernières heures.

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)