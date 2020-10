Mercato OM : Ca peut encore bouger pour Mitroglou !

Le mercato a refermé ses portes lundi dernier à minuit dans les championnats majeurs européens. Le marché des transferts demeure encore ouvert dans certains pays. L’Olympique de Marseille espère ainsi en profiter pour exfiltrer un indésirable : Konstantinos Mitroglou.

Durant ce mercato estival l’Olympique de Marseille a enregistré cinq arrivées. Le club marseillais a également vu partir Maxime Lopez et Bouna Sarr. Le premier s’est engagé avec Sassuolo et le second au Bayern Munich. Le marché des transferts a refermé ses portes dans la majorité des championnats européens, mais il reste ouverts dans certains pays comme en Suisse, en Russie, en Turquie ou au Qatar.

Villas-Boas ne compte pas le réintégrer.

A lire aussi : Mercato : L’OM a tenté de s’offrir un buteur de Premier League !

Selon les informations du journal La Provence, les dirigeants marseillais espèrent ainsi pouvoir encore trouver une porte de sortie à Konstantinos Mitroglou. André Villas-Boas n’a en effet pas changé d’avis sur l’attaquant Grec et ne compte pas le réintégrer dans le groupe. L’OM n’a toutefois pas l’intention de libérer le joueur de son contrat, précise le quotidien régional.