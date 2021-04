Mercato OM : « Ça risque d’être difficile de négocier avec la Fiorentina pour Lirola ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 1 hier soir lors de la 34e journée de Ligue 1 contre le Stade de Reims. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille est monté en puissance lors de cette rencontre face au Stade de Reims. Endormis puis réveillés par ce but des hommes de David Guion, les Marseillais ont réussi à prendre les trois points, notamment grâce à un grand Dimitri Payet.

Mis à part le numéro 10, un autre joueur est à mettre au dessus des autres, c’est Pol Lirola. Après un doublé face à Lorient, l’Espagnol enchaîne avec une belle prestation ce vendredi à Reims. Passeur décisif puis avant dernier passeur pour le but de Milik, le latéral droit marque encore des points dans le coeur des supporters.

Ça risque d’être difficile de négocier avec la Fiorentina !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne sont pas aveugles et voient bien que Pol Lirola monte en puissance, montre qu’il a sa place dans l’effectif de la saison prochaine. Avec un doublé lors du dernier match, une passe décisive et une avant-dernière passe pour les deux buts de cette victoire face à Reims, l’Espagnol enchaîne bien. Si le président de l’OM veut négocier l’option d’achat avec la Fiorentina, cela risque d’être compliqué…