Mercato OM : ça s’accélère pour les départs de Caleta Car et Dieng !

Cette fin de mercato pourrait être très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille notamment dans le sens des départs. Duje Caleta Car et Bamba Dieng sont les deux joueurs les plus courtisés. Et les choses semblent s’accélérer sur ces deux dossiers.

Duje Caleta Car et Bamba Dieng pourraient bien quitter l’Olympique de Marseille d’ici la clôture du marché des transferts hivernal lundi prochain. Les deux olympiens sont notamment courtisés par plusieurs clubs anglais et les choses semblent s’accélérer si l’on en croit les informations de l’Equipe du Soir. « Côté départ, deux joueurs sont ciblés, le contact a été établi avec un club anglais pour une vente de Bamba Dieng. Caleta Car devrait prendre quant à lui la direction de West Ham. Précision c’est une vente également », indiqué le journaliste de la Chaîne l’Equipe.

Dans ses colonnes ce matin, le journal l’Equipe indiquait que Pablo Longoria espérait une offre d’au moins 10 millions d’euros plus bonus pour Bamba Dieng et qu’il avait revu à la baisse ses prétentions pour Duje Caleta Car…

Comme indiqué depuis quelques jours, les dirigeants marseillais étudient la piste Gerard Deulofeu pour pallier un éventuel départ de Dieng (ou Milik). Mais cette piste serait très compliquée précise le journal l’Equipe ce vendredi.

🔴INFORMATION L’ÉQUIPE DU SOIR Deux joueurs de l’OM sont ciblés pour être vendus d’ici la fin du mercato : Duje Caleta-Car et Bamba Dieng.#eds pic.twitter.com/lc6y8IbC4a — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) January 27, 2022

A lire aussi : OM : Des grosses offres en fin de mercato ? DEULOFEU pour remplacer DIENG ? quid de Kamara

Quand Pablo Longoria évoquait les possibles départs de Milik ou de Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

#Longoria : « L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui. C’est un profil dur à trouver… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)