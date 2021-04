Mercato OM : ça se bouscule pour Milik ?

Le dossier Arek Milik est symbolique. L’attaquant polonais est le gros coup réussi par Pablo Longoria, à condition que ce dernier reste au moins une saison de plus à Marseille…

Interrogé par France Bleu Provence il y a un mois, Pablo Longoria avait répété sa position dans le dossier Milik : « Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… »

Juve ma non solo: anche Milan e Atletico su Milik https://t.co/5l479dMYn1 — MilanNews.it (@MilanNewsit) April 6, 2021

Le feuilleton Milik ne fait que commencer

Malgré le discours du président de l’OM, les médias italiens insistent depuis plusieurs semaines pour indiquer que la Juventus pourrait recruter Milik dès le mois de juin. Un « gentleman agreement » existerait même entre Longoria et l’attaquant pour un départ autour des 12M€ si l’OM n’est pas qualifié en Ligue des Champions (ce qui est déjà acquis). Selon Tuttosport, le Milan AC s’intéresse de près à la situation de l’attaquant de l’OM. TodoFichajes annonçait aussi une intérêt prononcé du FC Séville et l’Atlético Madrid. L’ancien attaquant du Napoli réclamerait un contrat de longue durée et un salaire de 4 M€ net par saison. L’été sera chaud et le feuilleton Milik ne fait que commencer…