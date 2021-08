Depuis le départ de Dario Benedetto, l’OM est à la recherche d’un attaquant. Après avoir ciblé différentes pistes depuis quelques jours, Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt pour Andy Delort. Mais les choses ne semblent pas aussi simples…

Alors que Dario Benedetto est officiellement parti du côté d’Elche en prêt avec option d’achat, Pablo Longoria s’active pour lui trouver un remplaçant. L’objectif est de recruter une doublure capable d’épauler Arkadiusz Milik en cas de blessure cette saison. Même si Cheikh Bamba Dieng est présent dans l’effectif olympien, Pablo Longoria privilégie un profil plus expérimenté pour assurer ce rôle. Par conséquent, le président marseillais explore plusieurs pistes depuis de nombreux jours. Si les pistes menant à Alexander Sorloth et Ike Ugbo semblent être les plus chaudes, Pablo Longoria continue d’analyser d’autres profils. Parmi les profils étudiés, le président marseillais observe en Ligue 1. Alors que le nom de Hwang Ui-jo a été évoqué, l’OM serait également intéressé par Andy Delort. Toutefois, le dossier semble complexe…

Nice plus avancé que l’OM dans le dossier

Dans son édition du jour, L’Équipe informe que l’Olympique de Marseille ne dément pas son intérêt pour Andy Delort. En effet, l’attaquant montpelliérain rêverait lui-même d’évoluer sous les couleurs olympiennes et Jorge Sampaoli apprécierait également son profil. En interne, on indique que de « multiples stratégies sont mises en place ». Toutefois, rien ne sera évident puisque l’OGC Nice serait nettement en avance dans les négociations. De plus, l’attaquant montpelliérain travaille avec de nombreux représentants dont le beau-fils de Christophe Galtier. Par ailleurs, l’OM risquerait d’avoir des difficultés à concrétiser l’opération. Même si Pablo Longoria n’a pas encore approché Montpellier, il ne pourrait pas proposer autre chose qu’un prêt avec option d’achat. Reste à savoir comment les négociations vont se poursuivre d’ici les prochains jours mais ça semble mal engagé pour les Phocéens.

Si le joueur est attaché au club, il reste – Laurent Nicollin

Dans les colonnes de Midi Libre, Laurent Nicollin s’est exprimé au sujet d’Andy Delort.

« La seule question qui se pose est de savoir si le joueur, en tant que capitaine, veut rester à Montpellier. S’il doit partir, c’est qu’il a décidé de quitter Montpellier. Si le joueur est attaché au club, il reste. S’il n’est pas attaché au club et désire partir, et si les propositions nous satisfont… Mais, ce ne sera pas le fait du club. Est-ce que vous voyez des clubs qui recrutent à part les quatre ou cinq gros, qui ont des sous? On n’a pas d’argent, on fait avec ce que l’on a, c’est comme ça. Vous devez arrêter de croire que l’on veut engager un stoppeur ou un avant-centre. J’ai l’impression que l’on marche sur la lune » Laurent Nicollin – Source : Midi Libre (20/08/2021)