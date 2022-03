Mercato OM : ça se complique pour Gigot ?

L’arrivée anticipée de Samuel Gigot est loin d’être réglée. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et ne peut pas rajouter de masse salariale, cette dernière étant encadrée par la DNCG…

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Depuis hier la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie est évoquée. En effet, l’ambassade de France conseille en effet aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA ce lundi permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent.

Longoria a entamé des discussions, mais…

Selon les informations de l’Equipe de mardi, des discussions ont été entamées ces dernières heures entre le joueur, son entourage d’un côté, et Pablo Longoria pour tenter de rapatrier le défenseur français. Cependant, les choses sont loin d’être réglées comme le précise la Provence. Alexandre Jacquin donne des précision via son compte Twitter : « Pour que Gigot puisse revenir et jouer, l’OM devrait demander l’autorisation de la DNCG. Mais, dans l’état actuel des choses, les dirigeants ne sont pas en position de force… »

Son retour anticipé a aussi été démentie par l’agent du joueur selon les informations de Metaratings.ru. Le joueur pourrait donc terminer la saison avec le club russe avant de rejoindre l’OM cet été comme prévu initialement…

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)