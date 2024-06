Mercato OM : Longoria peut souffler concernant la Lazio !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM fait tout pour convaincre Sérgio Conceição, mais le temps passe et le technicien portugais n’a toujours pas donné de réponse aux avances du club olympien… En Italie, la Lazio qui vient de voir partir Igor Tudor l’a mis dans sa short list mais aurait finalement opté pour Marco Baroni…

Selon Il Messaggero, relayé par Guillaume MP, « Marco Baroni sera le successeur de Tudor à la Lazio, avec une signature qui est « à un pas ». Lotito attend de le voir directement pour donner son feu vert définitif. Conceiçao et De Zerbi sont des suggestions, mais salaires hors budget. Allegri contacté mais piste trop difficile. Sousa et Gattuso dans la liste. Sarri ne dirait pas non à un retour. » Longoria va pouvoir continuer à négocier avec Conceicao…

La porte Lazio se ferme pour Conceicao !

Selon la Gazzetta dello sport relayée par Guillaume MP, « pour remplacer le démissionnaire Igor Tudor, la Lazio pense à Sergio Conceiçao. Le technicien portugais semblait proche de l’OM, mais il n’a pas signé et il le fera difficilement. Retourner à la Lazio l’intrigue beaucoup, à condition d’un salaire top et des garanties… » Même son de cloche du côté de l’Equipe ce matin, « la Lazio a activé trois pistes : Marco Baroni (sur le départ de l’Hellas Vérone), Paulo Sousa (limogé par la Salernitana en octobre) et Sergio Conceiçao, un ancien joueur du club (1998-2000 et 2003-2004). » L’OM reste en négociation…

La Lazio pense à Conceicao pour remplacer Tudor !

Pour le journaliste de la Sky, Gianluigi Longari, le coach portugais réfléchit et n’a jamais été proche de l’OM. « Sergio Conceicao réfléchit aux propositions qu’il a reçues. Pour l’instant, aucun ne semble le convaincre pleinement. Il n’a jamais été à un pas de l’OM qui avait lui aussi présenté une proposition. Pour l’instant aucun contact avec la Lazio. »

𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚, journaliste pour plusieurs médias comme Marca, est beaucoup plus optimiste. « Si rien d’étrange ne se produit, Sergio Conceicao sera l’entraîneur de l’OM pour les 3 prochaines saisons. Projet ferme et déterminé de la Direction du club. »