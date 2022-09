Mercato ex OM : Grosse prolongation pour Saliba ?

Titulaire indiscutable avec Arsenal depuis le début de la saison, le défenseur Français ne devrait pas revenir à l’OM. Il pourrait rapidement signer un nouveau contrat avec les Gunners.

Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, William Saliba pourrait très prochainement signer un nouveau contrat avec Arsenal. En effet l’international Français devrait prolonger son bail jusqu’en 2027, soit trois ans de plus que son contrat actuel. Retourné chez les Gunners après un prêt d’une saison à l’OM, le défenseur de 21 ans est aujourd’hui un élément incontournable du système de Mikel Arteta. Saliba a disputé l’intégralité des six premières rencontres de Premier League avec les Gunners et a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive. Un retour à Marseille paraît aujourd’hui de plus en plus improbable.

#Arsenal are ready to open talks to extend William #Saliba’s contract (currently expires in 2024) until 2027. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2022

Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut

Benjamin Courmes s’est exprimé dans Débat Foot Marseille sur les nouvelles recrues marseillais. S’il juge le mercato de Pablo Longoria ambitieux et réussi, il explique que les joueurs recrutés ne sont pas du niveau Ligue des Champions. Courmes regrette le départ de William Saliba pour Arsenal. Selon lui, le défenseur français aurait pu apporter de la stabilité à l’OM. Il estime que les dirigeants marseillais auraient dû tout faire pour le conserver une saison de plus.

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)