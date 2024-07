Mercato OM : ça se confirme pour cet international danois !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Un nouveau nom vient de faire son entrée dans la short liste de l’OM pour le poste d’attaquant. Soucieux de renforcer son effectif, et particulièrement le secteur offensif, Pablo Longoria et Medhi Benatia aurait jeté leur dévolu sur Andreas Skov Olsen, le jeune ailier droit danois.

Si les nombreuses pistes se multiplient en attaque pour l’OM, le mercato n’est pas prêt de s’arrêter dans la cité phocéenne. Ayant focalisé son attention sur les postes d’ailier afin de pallier au départ probable de Sarr, qui ne rentre plus dans les plans, et pour garnir le secteur offensif, l’OM s’intéresse cette fois-ci à un jeune ailier droit danois.

Suivi par des clubs italiens et espagnols

Après une saison réussie en inscrivant 26 buts et 6 passes décisives avec le FC Bruges, Andreas Skov Olsen est suivi de près par l’OM. Le média danois Bold confirme que les olympiens suivent avec attention les performances du joueur, qui de son côté souhaite quitter la Belgique. Plusieurs autres clubs italiens et espagnols seraient également attentifs à la situation et aimeraient également enrôler l’ailier de 24 ans.

Un titre de champion de Belgique

Éliminé de l’Euro, auquel il a participé avec sa sélection, par l’Allemagne, le joueur devrait donc se focaliser sur son avenir après son retour. À noter que le joueur avait accordé un entretien en cours de saison pour déclarer son envie de départ et évoquer sa nostalgie pour l’Italie, pays dans lequel il a déjà évolué avec Bologne. A voir si le projet de De Zerbi saura le convaincre de déménager dans le sud de la France.