Mercato OM : ça se confirme pour Guendouzi

Annoncé récemment dans le viseur de l’Olympique de Marseille par le journal l’Equipe, Mattéo Guendouzi figurait bien dans les plans du club marseillais pour ce mercato estival. C’est en tout cas ce que confirme le journal La Provence ce vendredi.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain d’Arsenal, porté cette saison au Hertha Berlin, ne date pas d’aujourd’hui. Son nom avait déjà circulé lors du mercato estival 2020. Récemment le journal l’Equipe indiquait que l’OM n’avait pas abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain français. Le journal la Provence confirme cet intérêt notamment lié au départ probable de Bouba Kamara. Les dirigeants marseillais envisagent un prêt sur ce dossier.

Victime d’une fracture du métatarse, Mattéo Guendouzi (22 ans) sera indisponible pour trois mois environ. D’après les informations du quotidien régional, l’intérêt de l’Olympique de Marseille ne le laisse pas indifférent, notamment si le club se qualifie pour la coupe d’Europe.

Thank you for all your messages ! I’m good but disappointed to not be there to help the team for the end of the season. Be strong 🔵⚪️ #HaHoHe pic.twitter.com/IClBWfHWt8

— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) May 7, 2021