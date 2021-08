Depuis plusieurs semaines, les supporters de l’Olympique de Marseille sont dans l’attente du règlement du dossier Boubacar Kamara. Le minot pourrait quitter le club et rejoindre le FC Séville avec la plus que probable arrivée de Jules Koundé à Chelsea.

L’Olympique de Marseille va devoir trancher dans les prochains jours pour le cas de Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, le minot va-t-il prolonger son contrat d’un an et partir la saison prochaine comme nous l’informait Foot Mercato il y a quelques jours ou sera-t-il plus tenté à l’idée de partir dès cet été?

Avec le départ de Kurt Zouma à Chelsea, les Blues mettent tout en oeuvre pour récupérer l’ancien Bordelais Jules Koundé. Le jeune international français a fait sensation la saison dernière avec le FC Séville et pourrait être le prochain défenseur central du club vainqueur de la Ligue des Champions.

D’après plusieurs médias espagnols, Kamara figurerait tout en haut de la liste des défenseurs centraux pour remplacer Koundé dans le club andalou. Selon Fabrizio Romano, le dossier Koundé est tout proche de se boucler pour Chelsea qui va récupérer 30 millions d’euros de West Ham pour Kurt Zouma et qui a également pris un chèque avec le départ d’Iké Ugbo à Genk.

Chelsea are prepared to submit an official bid for Jules Koundé in the next hours. Chelsea will proceed once Zouma-West Ham deal will be completed [€30m fee, still final details to be sorted on personal terms]. 🔵 #CFC

Personal terms agreed since weeks between Koundé-Chelsea. pic.twitter.com/Wbw52t06Lm

