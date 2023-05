Mercato OM : ça sent bon pour Luis Suarez !

Alors que de nombreux changements sont déjà annoncés à l’OM lors du mercato estival à venir, Pablo Longoria va devoir aussi gérer les retours de prêt. Des joueurs comme Konrad, Lirola ou encore Amavi devraient revenir à Marseille en juillet, ce qui ne devrait pas être le cas de Luis Suarez !

Prêté par l’OM lors du mercato hivernal, Luis Suarez devrait rester à Almería. L’attaquant colombien dispose d’une option d’achat obligatoire de 8 millions d’euros liée au maintien du club en Liga. Ce weekend, la formation andalouse s’est imposé 3-0 face à Majorque samedi grâce à trois buts de Lazaro. Une victoire très important, Alméria est 14e au classement avec 4 points d’avance sur Valladolid, premier relégable. Il reste 3 journée de championnat, Alméria va avoir un compliqué déplacement à la Real Sociedad, avant de recevoir Valladolid dans un match surement décisif, enfin le dernier match se jouera à l’Espanyol, lui aussi relégable.

Il n’avait joué que 11 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts avec l’OM. Un niveau et une atitude que n’a pas toujours apprécié Igor Tudor, du coup Suarez est prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros lors du mercato d’hiver. Depuis son arrivé à Almeria Suarez a joué 20 matchs et inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.

L’offre d’Almería m’a plu

Luis Suarez s’était confié à Marca en janvier dernier : « Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend’’.