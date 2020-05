Mercato OM : ça va bouger concernant les doublures de Mandanda !

Le troisième gardien de l’Olympique de Marseille, Ahmadou Dia devrait être prêté la saison prochaine. Alors que Yohann Pelé arrive en fin de contrat, la question sur l’identité de la doublure de Mandanda se pose…

Selon L’Equipe, l’OM aimerait prêter le jeune gardien Amadou Dia (20 ans) pour qu’il puisse engranger de l’expérience la saison prochaine. Alors que le gardien marseillais Yohann Pelé (36 ans), est en fin de contrat, la doublure de Mandanda pour la saison prochaine n’est pas encore connue. Un recrutement à ce poste devrait intervenir…

Pour rappel, le jeune gardien de but de 16 ans Simon Ngapandouetnbu a signé son premier contrat professionnel en Octobre dernier, il avait exprimé toute sa fierté au moment de la signature…

Aujourd’hui, je réalise mon rêve– Simon

« C’est une fierté, je suis très content. Aujourd’hui, je réalise mon rêve. Mes objectifs cette saison, c’est de progresser, beaucoup. Je suis encore jeune et j’ai le temps devant moi. Mandanda est très gentil avec moi. Pelé aussi me donne beaucoup de conseils. C’est incroyable, je n’arrive pas y croire. L’année dernière, j’étais en U17 je les regardais à la TV… Et aujourd’hui ils sont devant moi. Je parle avec eux comme s’ils étaient mes collègues. »

Simon Ngapandouetnbu – Source : Olympique de Marseille