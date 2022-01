Mercato OM : Ça va être difficile de remplacer William Saliba…

L’Olympique de Marseille s’est imposé historiquement 0-1 à Bordeaux face aux Girondins pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de William Saliba, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son premier match de 2022 en Ligue 1. Pour cette 20e journée, les joueurs de Sampaoli affrontaient leur pire cauchemar depuis 44 ans : les Girondins de Bordeaux… Décimés par le COVID-19, les deux équipes avaient au moins 8 joueurs indisponibles de chaque côté.

Comme à leur habitude, les Marseillais n’ont pas tremblé dans le jeu. En possédant le ballon et en enchaînant les actions, ils ont fait peur aux Girondins qui ont été inoffensifs durant toute la rencontre… Ce match aurait même mérité de se terminer sur un score bien plus important que le seul but de Cengiz Ünder. L’ailier droit a marqué l’histoire de l’OM avec sa réalisation mais ses coéquipiers n’ont pas vraiment réussi à être aussi dangereux… En défense en revanche, la solidité du trio (voire quatuor avec Kamara) n’est plus à prouvée… Une nouvelle fois, William Saliba nous a époustouflé par son calme et sa sérénité.

La note de William Saliba : 6/10

Son appréciation FCM

Ça va être difficile de remplacer William Saliba…

Une nouvelle fois titulaire sur le côté droit de la défense à trois de l’OM, William Saliba a apporté tout son calme et sa sérénité. L’international espoir a clairement passé un cap sous le maillot de l’OM. Arsenal ne le bradera pas et Pablo Longoria n’a pas réussi à intégrer une option d’achat dans son prêt… La saison prochaine, il sera difficile de le remplacer et de trouver un défenseur aussi sérieux et appliqué que lui. Face à Bordeaux, il a une nouvelle fois montré l’étendu de son talent en ne laissant aucune chance aux attaquant bordelais… Une véritable muraille.

