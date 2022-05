Mercato OM : Caleta Car aussi en Premier League ?

Le gros chantier qui s’annonce pour Pablo Longoria concernant l’axe défensif de son équipe. Saliba n’est pas sûr de revenir, Alvaro va partir, Kamara est parti pour Aston Villa et Caleta Car pourrait le rejoindre…

Steven Gerrard s’intéresse toujours au profil de Duje Caleta-Car. Le Daily Mail avait expliqué que les Hammers avaient déjà fait une offre pour l’international croate dans le cadre d’un prêt six mois comprenant une option d’achat cet hiver. Option écartée par Longoria qui valorisait alors son joueur à plus de 17M€, mais ce prix sera moindre cet été alors qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à DCC…

Caleta Car avec Kamara à Villa ?

Le journaliste Ryan Taylor a confié à GiveMeSport que « James Tarkowski, Joe Gomez et Maxence Lacroix feraient certainement partie des cibles d’Aston VIlla en défense » mais il a également ajouté le nom de Caleta-Car. « Définitivement je pense aussi à Duje Caleta-Car de Marseille. Il était l’un des joueurs que Gerrard regardait lorsqu’il a été photographié au Vélodrome récemment face à Nantes. Je pense que Villa est assez claire dans ce qu’ils essaient de faire. » Caleta-Car pourrait être un remplaçant idéal pour le Konsa…

Invité à partir l’été dernier avec un transfert finalement avorté du côté de West Ham, mis au placard par Sampaoli en début de saison, l’international croate s’est accroché et à fini par s’imposer dans le onze de l’entraineur argentin. En fin de contrat l’année prochaine, le finaliste de la dernière coupe du monde est toujours candidat à un départ après 4 ans passé à l’OM. Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar