Mercato OM : « Caleta-Car, avec Ünder et De la Fuente, ça aurait été fort ! »

La fin du mercato se rapproche. À moins d’une semaine de la fermeture, Duje Caleta-Car pourrait encore plier bagages. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Kevin Guedj, Paga et Bengous ont donné leur avis sur le défenseur central croate.

Sauf retournement de situation, Duje Caleta-Car va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. En effet, le défenseur central croate n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Le recrutement du club le témoigne puisque William Saliba, Luan Peres et Léonardo Balerdi sont arrivés. De plus, ces derniers jours la presse a révélé que Micky Van de Ven était également proche de rallier l’OM d’ici la fin du mercato.

Depuis le début de saison, Duje Caleta-Car n’a pas disputé la moindre minute de jeu en championnat. Depuis son transfert avorté à Liverpool l’hiver dernier, l’international croate est en grande difficulté. Cet été, West-Ham s’est manifesté pour tenter de le récupérer. Une première offre avait même été formulée. Jugée insuffisante par Pablo Longoria, reste à savoir si les Hammers reviendront à la charge dans les prochains jours.

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Kevin Guedj, Paga et Bengous ont donné leur avis sur le défenseur central croate. Ils ont comparé son profil à celui de Luan Peres, qui évolue sur le côté gauche de la défense.

Duje Caleta-Car a une bonne relance – Kevin Guedj

« Duje Caleta-Car est meilleur que Luan Peres. Avec Ünder et de la Fuente, ça peut être très fort parce qu’il a une bonne relance et il envoie de bons ballons en profondeur. » Kevin Guedj – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

De son côté, Paga estime que Luan Peres et Duje Caleta-Car sont des joueurs qui ont le même profil. Il préférerait les voir évoluer dans l’axe de la défense que sur le côté gauche comme le fait Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

« Pour moi c’est un peu le même style. Tu le verrais jouer à gauche Caleta-Car ? Pour moi Luan Peres et lui ce sont les mêmes profils, ils doivent jouer dans l’axe. Luan Peres a plus un profil pour évoluer dans l’axe. Je ne le vois pas sur le côté. Tu l’as vu monter une fois hier (OGC Nice – Marseille) ? » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)