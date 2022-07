Mercato OM : « Caleta-Car, c’est l’OM qui l’a mis en difficulté »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Stéphane Sparagna revient sur le cas Caleta-Car à l’OM, pour lui il faut le garder, surtout que Marseille est engagé dans plusieurs compétitions la saison prochaine.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », consacré à la construction d’une équipe de l’OM taillée pour la Ligue des Champions. Pour l’ancien marseillais, Sparagna, l’OM doit conserver Caleta-Car afin d’avoir une effectif étoffé capable d’enchaîner les matchs tous les trois jours.

à lire aussi : Mercato : Ça négocie toujours entre l’OM et Fenerbahçe pour Luan Peres

« Moi, je pense que c’est bon de le garder » – Sparagna

« Je me dis qu’il faut quand même avoir un effectif assez étoffé parce que t’as la Ligue des Champions, la Coupe de France, le Championnat, t’as quand même trois compétitions où faut que tu sois performant parce que t’es l’OM. Donc si t’as pas un effectif étoffé qui peut enchaîner les matchs, surtout là tu joues tous les trois jours, donc à un moment donné si t’as pas des doublures voire triple à certains postes ça peut être compliqué. Après je pense qu’il faut cibler les postes, ne pas tripler de partout. Parce que t’as des jeunes et puis t’as des joueurs qui sont capables d’évoluer à différents postes. Pour revenir sur la liste, Caleta-Car, je trouve que c’est l’OM qui l’a mis en difficulté à vouloir le faire partir, à trop le pousser vers la sortie. En fait, on aurait dû le vendre au moment où Liverpool le voulait. Que ce soit l’OM ou Liverpool, le joueur mentalement, t’as l’impression que tu vas partir à Liverpool, dans un club comme ça et que d’un coup on te dit « non, tu viens pas » dans ta tête, tu prends un coup je pense. Et sur tes performances ça joue, inconsciemment ça l’a tué, sur la fin de saison il était moins bien alors qu’il était au top. La saison dernière il a pas été catastrophique loin de là. Moi, je pense que c’est bon de le garder, par contre le garder pour être remplaçant ça va être la gestion qui va être délicate cette année. Parce que Gigot et Touré je pense que c’est des joueurs titulaires, Mbemba pareil. Luan Peres dans ce système axe gauche, quand tu vois Touré et Caleta-Car je pense pas que ce soit lui la priorité. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)

Mercato OM : GROS coup de pression de MCCOURT ! DIENG sacrifié? Patience pour IGOR TUDOR… – https://t.co/NU0wbDPWX1 pic.twitter.com/MrB5UUbivy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 25, 2022

Mercato OM : GROS coup de pression de MCCOURT ! DIENG sacrifié? Patience pour IGOR TUDOR…