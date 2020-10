Mercato OM : Caleta-Car explique pourquoi il n’a pas signé en Premier League malgré une offre « intéressante » !

En conférence de presse ce lundi avant la réception de Manchester City, Duje Caleta-Car s’est expliqué sur les rumeurs de départ en Premier League.

Dans les derniers jours de mercato, Duje Caleta-Car a été annoncé avec insistance à West Ham. Le club anglais aurait proposé une grosse offre de 30 millions d’euros pour récupérer le Croate.

J’AI REÇU UNE BONNE OFFRE DE PREMIER LEAGUE — CALETA-CAR

Malgré ces offres, le défenseur central est resté à l’OM. Ce lundi en conférence de presse avant la réception de Manchester City, l’ancien joueur du RB Salzbourg s’est expliqué sur son choix.

« Oui cet été j’ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j’ai décidé de rester ici car c’était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d’être rester. Manchester City est l’une des meilleures équipes du monde et ce sera un test, non seulement pour moi mais aussi pour l’ensemble de l’équipe. J’ai hâte de jouer ce match! »

Duje Caleta-Car – Source : Conférence de presse (26/10/20)