Mercato OM : Ćaleta-Car ne rejoindra pas ce cador anglais !

Après un transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car devrait quitter l’OM cet été en cas de belle offre. Alors qu’on pensait qu’un autre cador anglais voulait récupérer le Croate, un journaliste italien a démenti la rumeur.

Ce n’est pas une surprise. L’avenir de Duje Ćaleta-Car semble se profiler loin de l’Olympique de Marseille. Après avoir essuyé un transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, le défenseur central devrait plier bagages cet été. Considéré comme l’une des valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif olympien avec Boubacar Kamara, le natif de Šibenik ne manque pas de prétendants. Ces dernières semaines, on apprenait que West-Ham, Brighton, Naples ou encore l’AC Milan suivraient attentivement son profil. Toutefois, aucune offre n’est arrivée sur la table des dirigeants phocéens.

Mais aujourd’hui, une nouvelle rumeur concernant Duje Ćaleta-Car avait fait son apparition. À en croire le journaliste Nicolo Schira, c’est Tottenham qui se serait montré intéressé par le profil du défenseur olympien. Une rumeur qui a rapidement été balayée par un autre journaliste. En effet, Fabrizio Romano a s’est empressé de démentir cette information. À en croire ses écrits, il n’existe à l’heure actuelle aucune discussion entre les Spurs et Duje Ćaleta-Car. Il n’y a également aucune discussion avec l’OM en vue d’un éventuel transfert. Le journaliste a révélé que la piste prioritaire de Tottenham serait le défenseur central de l’Atalanta Bergame, Christian Romero.

There’s currently nothing going on between Tottenham and Duje Caleta-Car. No agreement on personal terms, not even talks with OM. 🚫 #THFC

Spurs board priority is Cristian Romero as centre-back. Talks still ongoing with Atalanta to reach an agreement. #Spurs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2021