Mercato OM : Caleta-Car proposé à Manchester United?

Cette semaine, Manchester Evening News a proposé le nom de Duje Caleta-Car, le défenseur de l‘Olympique de Marseille, pour épauler Harry Maguire, annoncé sur le départ.

Manchester United serait à la recherche d’un coéquipier en défense pour Harry Maguire, l’international anglais.

il n’a jamais l’air dépassé et en tant que défenseur, il a beaucoup de caractéristiques positive

Alors qu’il a failli signer à Liverpool l’hiver dernier, Caleta-Car a un belle cote en Angleterre ! Le site Manchester Evening News propose le nom du Croate pour épauler Maguire la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste offensive tombe déjà à l’eau pour Longoria?

« Il a rejoint Marseille en 2018 après avoir joué au Red Bull Salzbourg, ce qui est toujours bon signe, a argumenté le site mancunien. Le groupe Red Bull est l’un des piliers aux niveaux du recrutement et du développement des jeunes talents qui finissent souvent chez les grands d’Europe. Comme Manchester United le fait souvent, Marseille a tendance à placer ses latéraux haut, et cela donne une grande distance à couvrir pour les défenseurs centraux. Pourtant il n’a jamais l’air dépassé et en tant que défenseur, il a beaucoup de caractéristiques positives. Il va rarement au sol, il est à l’aise lorsqu’il doit défendre sur un côté et il est bon en un contre un. La preuve avec son taux de réussite à 71% dans ses duels cette saison. Comme Maguire, il a l’habitude de jouer à gauche dans la charnière mais il peut jouer à droite étant donné qu’il est droitier. C’est un bon relanceur et il gagne la plupart de ses duels aériens » Source : Manchester Evening News (01/04/21)