Mercato OM: Carboni, c’est différent de Saliba !

Ce lundi dans l’émission du FCM les intervenants ont débattu sur le cas Carboni. Un dossier compliqué pour la direction de l’Olympique de Marseille, les supporters et les suiveurs de l’OM s’agace de voir des joueurs performer une saison et repartir.

Alors que l’OM et l’Inter sont sur le point de trouver un accord pour Carboni le jeune argentin. Les consultants sont mécontents de la clause de rachat qui pourrait être incluse dans le contrat. Le suiveur de l’OM Sourigna Manomay est plutôt confiant et pense que le joueur va pouvoir se projeter avec le club phocéen, « Regarde Saliba quand tu le fais venir c’est des options encore une fois, c’est du bricolage que fait Longoria et on a pas le choix et Saliba nous aide à faire un parcours européen assez incroyable. La différence c’est qu’un garçon comme Saliba, il savait que quoi qu’il arrive il va faire qu’une saison à l’OM. Là c’est un peu différent quand même dans le dans le dans l’ambition en tout cas de ce qu’affiche l’OM sur les négos, sur un contrat, c’est quand même différent. Harit souviens-toi quand pareil il était prêté il me semble de mémoire qu’il n’avait pas l’option d’achat par Schalke. Il savait qu’il faisait un an, il se donne à fond après l’OM va le chercher. Ce que je veux te dire c’est que le joueur (Carboni) si tu veux il aura le droit de se projeter à l’OM contrairement à Saliba qui savait que dans tous les cas à la fin de la saison il retournait Arsenal. » explique Sourigna.

Mercato OM : Carboni, vers une Saliba ? – https://t.co/cDrlzjpjTu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2024

lire aussi: Mercato OM : Amavi va quitter le club dans les prochaines heures !