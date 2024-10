Nouveaux numéro de Débat FAQ Marseille avec Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Au programme le cas valentin Carboni, encore blessé, le Mea culpa de Longoria et la folle rumeur Pogba. On répond aussi à toutes vos questions !

A lire aussi : Mercato ex OM : Le club de Maxime Lopez va passer dans une autre dimension !