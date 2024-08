Mercato OM : Carboni, visite médicale aujourd’hui !

L’Olympique de Marseille va accueillir une nouvelle recrue ce lundi. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste Italien Fabrizio Romano. Valentin Carboni est en effet attendu aujourd’hui pour signer son contrat avec l’OM.

C’est un des feuilletons de ce mercato estival du côté de l’OM. Il devrait prendre fin ce lundi. En effet, selon les informations du journaliste Italien Fabrizio Romano, Valentin Carboni est attendu à Marseille ce lundi 5 août. Sa visite médicale a été programmée par le club marseillais. Le meneur de jeu argentin signera dans la foulée un prêt d’une saison avec option d’achat d’une valeur de 36 millions. L’Inter conserve toutefois la main sur ce dossier puisqu’il dispose d’une clause de rachat à hauteur de 40 millions d’euros.

🔵⚪️ Valentín Carboni will sign new deal at Inter valid until June 2029 and then he will travel to Marseille on Monday.

OM have already booked medical tests for him. pic.twitter.com/monDa6Gbiy

