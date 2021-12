Mercato OM: Ce buteur visé par Longoria « doté d’une très bonne finition et d’une frappe de balle puissante »

Pablo Longoria est toujours à la recherche d’un attaquant pour venir appuyer Arek Milik. Une nécessité pour le mercato d’hiver avec le départ à la CAN de Bamba Dieng…

Il y a quelques jours, Foot Mercato expliquait que l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt pour Djordje Jovanovic. L’attaquant de 22 ans évolue au au FK Čukarički et son transfert pourrait coûter entre 4 et 5 millions d’euros. Selon la presse serbe, Čukarički aurait confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour son attaquant. Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier puisque des équipes polonaises et des équipes américaines lorgneraient également sur le profil de Djordje Jovanovic. Par ailleurs, l’offre de l’OM, estimée aux alentours de 5 millions d’euros ferait réfléchir la direction du club serbe. Reste à savoir comment évoluera le dossier dans les prochains jours.

« La référence francophone du football serbe« , @Fudbalski_Hram nous avait parlé de Djordje Jovanovic dans le cadre d’un de nos bons plans mercato. Voici ce qu’il nous disait sur le jeune attaquant serbe le 13 octobre dernier

FOCUS SUR Djordje Jovanovic Club actuel Cukaricki Poste Attaquant Taille 1m87 Age 22 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1,7 M€

Ancien grand espoir du Partizan, il est allé se perdre très tôt en Belgique et en Espagne

« Ancien grand espoir du Partizan, il est allé se perdre très tôt en Belgique et en Espagne, son club formateur l’ayant vendu pour une bouchée de pain. De retour en Serbie en début d’année après avoir résilié son contrat avec Cadiz, et passé trois mois sans jouer, il a repris du poil de la bête. Il est directement devenu le choix numéro un à son poste dès son arrivée. Ses 9 buts en 17 matchs la saison dernière sont prometteurs. Il commence la saison sur les mêmes bases, avec 9 buts en 15 matchs (12 buts en 19 matches aujourd’hui) toutes compétitions confondues. Pas très rapide, il est néanmoins toujours bien placé et doté d’une très bonne finition, ainsi qu’une frappe de balle puissante. Son jeu de tête constitue aussi un atout. » @Fudbalski_Hram Source: FCM (13/10/2021)