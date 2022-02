Mercato OM : Ce club de Ligue 1 confirme, il a bien essayé de faire venir Mandanda !

L’un des feuilletons de ce mercato hivernal fût l’avenir de Steve Mandanda ! Interrogé par L’Equipe, le président du FC Lorient a confirmé avoir tenté de faire venir le gardien marseillais !

Le mercato est terminé en Ligue 1 et les langues commencent à se délier sur les dossiers tentés cet hiver ! Interrogé par le journal L’Equipe, le président du FC Lorient, Loic Féry s’est exprimé sur son recrutement.

On a eu une discussion avec Steve Mandanda — Féry

Lors des dernières heures du mercato, le nom de Steve Mandanda a été lié aux Merlus… Le dirigeant n’a pas caché qu’il a tenté de faire venir le gardien mais que cela ne s’est malheureusement pas concrétisé !

