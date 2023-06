Mercato OM : Ce facteur décisif dans le choix d’Alexis Sánchez !

Arrivant en fin de contrat avec l’OM, cet été, la prolongation d’Alexis Sánchez est l’un des dossiers chauds du moment pour Pablo Longoria. L’arrivée du nouveau coach pourrait être un tournant majeur des négociations…

L’OM veut prolonger Alexis Sánchez et le Chilien aimerait continuer l’aventure en Provence mais il attend certaines garanties notamment financières. Mais avec le départ d’Igor Tudor, Sánchez attend désormais de savoir qui sera à la tête de l’équipe la saison prochaine pour prendre une décision concernant son avenir, selon les informations de L’Équipe.

Une décision clé pour le Chilien

El Niño Maravilla est ambitieux, il ne s’en cache pas, il veut gagner des titres. L’attaquant de 34 ans, auteur de 14 buts en 34 matchs de Ligue 1 cette saison, sait qu’il vit ses dernières belles années en tant que footballeur. Il ne prend donc pas cette décision à la légère d’autant plus que sa belle saison à fait monter sa côte sur le marché.

L’arrivée d’un coach de renom au club pouvant emmener le club vers un trophée pourrait faire pencher la balance du bon côté pour sa prolongation. L’arrivée d’un coach sud-américain, qui plus est un ancien de River comme lui pourrait aussi pousser Sánchez à rester à Marseille.

Elu meilleur joueur de la saison, Alexis Sanchez a dressé un premier bilan au micro de l’Olympique de Marseille. Il a livré son plus but, sa plus belle ambiance mais aussi les quelques mots qu’il connaît en français.

Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité !

« Mon plus beau but? Je crois que c’est celui sur coup-franc que je mets qui était très important parce qu’on perdait contre Reims. Au final, on revient à 1-1 avec ce but et il a été important pour l’équipe, on est revenu au score. L’équipe d’en face n’avait pas perdu depuis 19 matchs de Ligue 1 et on a réussi à les battre. La plus belle ambiance, c’était quand on disputait le match de Coupe de France, les supporters voulaient que l’on donne tout et aussi en championnat contre le PSG. Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité, reconnaît le Chilien. Cela nous servira d’expérience. En français? « Allez les gars », c’est l’une des choses que je sais dire. « Concentré » aussi. Parce qu’il faut toujours être concentré. C’est toujours la phrase que je dis dans la vestiaire. »