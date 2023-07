Mercato OM : ce latéral ne viendra finalement pas

Alors que l’international Américain, Antonee Robinson était en fin de contrat avec Fulham, ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en 2028. De nombreux clubs européens s’intéressaient au latéral droit dont l’OM. Le club doit désormais chercher d’autres pistes à ce poste désert pour l’instant.

Antonee Robinson (25 ans) est un latéral gauche américain évoluant à Fulham. Formé à Everton de 2008 à 2017, il signe son premier contrat professionnel avec les Toffees. Mais il est directement prêté en 2017 à Bolton en Championship. Il y joue 34 matchs, toutes compétitions confondues dont 30 titularisations et délivre cinq passes décisives. Bolton termine 21e sur 24 équipes de Championship et se maintien avec deux points d’avance sur Barnsley. Le latéral reste en D2 anglaise où il rejoint Wigan, de nouveau en prêt. Il est titulaire pour les 26 rencontres qu’il a disputé mais ne délivre qu’une seule passe décisive. Wigan le recrute définitivement la saison suivante contre 2.2 millions d’euros. Durant la saison 2019-2020, il joue 39 matchs, dont 38 titularisations pour un but et une passe décisive. Wigan est relégué en League One, et Robinson rejoint Fulham promu en Premier League.

L’arrivée en Premier League

Robinson progresse avec Fulham, il a joué, à date, 107 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts 5 passes décisives. International américain depuis 2018, ses bonnes performances lui ont permis d’être sélectionné avec les Etats-Unis pour la coupe du monde 2022. Il joue les quatre matchs de sa sélection, en étant titulaire à chaque fois, avant d’être éliminé en huitième de finale par les Pays-Bas.

OFFICIEL ! ✍️🇺🇸 Dans la short-list de pas mal de clubs européens, Antonee Robinson prolonge avec Fulham jusqu’en 2028 ! pic.twitter.com/5LJYZor83t — MercaFoot (@MercaFoot_) July 7, 2023

De nombreuses convoitises

En fin de contrat avec Fulham cette saison, Antonee Robinson était courtisé par de nombreux clubs, dont l’Inter Milan, le Milan AC, Manchester City et l’OM. Mais l’Américain a finalement prolongé avec Fulham, 10e de Premier League cette saison, jusqu’en 2028.