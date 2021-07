Prêté au FC Sète, prochain adversaire de l’Olympique de Marseille en amical, Alexandre Phliponeau s’est exprimé sur son temps de jeu inexistant avec les pros. Il règle ses comptes avec André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta qui lui avaient promis du temps de jeu.

Après avoir signé son contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille, Alexandre Phliponeau n’a même pas été essayé par André Villas-Boas, Nasser Larguet ou Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain est désormais prêté au FC Sète afin de gagner du temps de jeu.

Zubizarreta m’avait promis du temps de jeu — PHLIPONEAU

Ce dimanche, il devrait affronter l’OM en match amical sous ses nouvelles couleurs. L’occasion pour La Provence d’interroger le jeune joueur sur sa nouvelle vie et surtout sur sa période difficile à Marseille où il ne jouait pas.

« Quand j’ai signé professionnel à l’OM, je m’attendais à avoir du temps de jeu, on me le garantissait, mais ça n’a pas été le cas. Je venais de faire de très bonnes saisons avec la réserve. J’étais international. J’ai le regret de ne jamais avoir été essayé. Si je l’avais été et que je n’avais pas été au niveau, j’aurais pu me dire que j’avais tout donné. Mais là, je n’ai pas eu cette occasion. Zubizarreta m’avait promis du temps de jeu. Au début, j’avais eu la possibilité d’être prêté à Troyes, mais il a refusé en disant que j’allais faire une quinzaine de matches avec les pros. Je suis alors parti à l’Euro U19. Contre Naples au Vélodrome, je suis resté sur la touche et ne suis pas entré. Après cette rencontre, j’ai demandé un rendez-vous avec le coach Villas-Boas pour savoir ce qu’il en était. À 48 heures de la fin du mercato d’été en 2019, le coach Villas-Boas m’a dit : “ce serait bien que tu trouves un club.“ Mais c’était compliqué, alors que j’en avais déjà refusé un. » Alexandre Phliponeau – Source : La Provence (11/07/21)