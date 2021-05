Mercato OM : « Ce ne serait pas encore une connerie d’aller chercher un joueur comme Vidal? »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille diffusée en direct sur YouTube et Twitch ce lundi. Pour Nicolas Filhol se demande si ce n’était pas une erreur d’aller chercher Arturo Vidal.

Pendant notre émission ce lundi, le média FC Inter News affirmait que le club italien n’était plus vraiment en mesure d’assumer le salaire d’Arturo Vidal et que les discussions avaient repris avec l’OM.

Je n’ai pas envie d’avoir un nom ronflant comme Vidal

Selon le média, Pablo Longoria serait en discussions avec l’agent pour faire tomber le salaire de 6 à 4 millions d’euros par an en lui proposant un contrat de 2 saisons. Selon notre journaliste, ce serait une mauvaise idée et il faudrait plutôt foncer sur un jeune joueur qui va exploser à Marseille.

« On l’a souvent répété, il y a des joueurs sud-américains et en particulier les Chiliens qui sont largement meilleurs en sélection qu’en club. Ça ne veut pas dire qu’il a toujours été mauvais en club mais il a été plus irrégulier, moins investi. On sait que Vidal est un joyeux fêtard en plus. Il a une sacrée expérience, il a du ballon, il peut faire plein de choses… Mais à 34 ans avec un salaire aussi gros, est-ce que ce n’est pas encore une connerie d’aller chercher un joueur comme ça? Je n’ai pas envie d’avoir un nom ronflant comme Vidal, je préfère un joueur moins connu qui commence à éclore et qui va devenir très bon à Marseille… Un joueur plus jeune qui aura de l’envie et qui va tout casser sur le terrain. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (10/05/21)

