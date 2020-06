Mercato OM : Ce qu’aurait dit Eyraud aux salariés du club concernant les ventes de joueurs cet été (ce lundi)

Sur les ondes de RMC Sport le journaliste « suiveur » de l’OM, Florent Germain a dévoilé ce que le président de l’Olympique de Marseille aurait dit aux salariés du club ce lundi concernant le mercato estival. Il aurait ainsi répété que l’Olympique de Marseille n’avait pas l’intention de brader tout son effectif cet été.

Ce lundi, Jacques-Henri Eyraud se serait adressé à des salariés de l’Olympique de Marseille pour faire le point sur la situation du club notamment sur le plan financier. Selon le journaliste de RMC Sport, Florent Germain, il aurait ainsi expliqué que l’OM n’avait pas l’intention de brader ses joueurs cet été même s’il se trouve dans l’obligation de vendre plusieurs éléments de l’effectif de Villas-Boas pour renflouer les caisses :

A lire aussi : Mercato : Djellit insiste pour placer à l’OM un buteur coté à 8M€ !

Eyraud a expliqué que le but c’était de vendre deux trois joueurs maximum

« Il y a eu Lundi une discussion entre le président de l’OM et certains salariés du club pour faire le point sur la situation notamment par rapport au fair play financier. Il a expliqué que le but c’était de vendre deux trois joueurs maximum et de ne pas déstabiliser tout un effectif. Et donc, on peut deviner et lire entre les lignes que ce sera trois joueurs « bankable ». Vendre Mitroglou et Germain ça ne suffira évidemment pas pour renflouer les caisses. Il a par ailleurs répété que ce ne sera pas les soldes à l’OM cet été » Florent Germain – Source RMC Sport – (22 / 06 / 2020)