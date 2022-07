Mercato OM : Ce que réclame le RC Lens pour Jonathan Clauss !

Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan Clauss est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. D’après La Marseillaise, le latéral droit est évalué à 15 millions d’euros par le RC Lens.

L’Olympique de Marseille suit l’évolution de Jonthan Clauss depuis plusieurs mois maintenant. Le latéral droit du RC Lens a encore été très performant cette saison et a tapé dans l’oeil de la direction marseillaise. Devenu international français à la toute fin de la saison, il a eu des propositions de plusieurs clubs.

Le RC Lens veut 15M€ pour Clauss

Longtemps annoncé sur le départ vers Chelsea ou l’Atletico Madrid, il songerait certainement plus à aller dans un club où il aura la certitude de jouer afin de ne pas manquer le coche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Bleus.

D’après les informations de La Marseille, l’OM a bien poussé pour le recruter. Une offre de 10 millions d’euros aurait été transmise, refusée jusqu’alors. 15 millions d’euros serait la somme réclamée par le RC Lens afin de lâcher son piston droit… A voir si l’OM réussira à trouver un accord avec le club du Nord.

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille