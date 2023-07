Mercato : Pourquoi Zaha a choisi Galatasaray (poussé par une ancienne gloire de l’OM !)

L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Wilfried Zaha en mai dernier afin de renforcer son attaque. Le joueur a finalement choisi Galatasaray !

En fin de contrat avec Crystal Palace et la grosse volonté de jouer la Ligue des Champions, Wilfried Zaha constituait une belle opportunité de marché. Forcément, Pablo Longoria s’était approché du joueur d’après plusieurs médias, afin de le convaincre de rejoindre l’OM.

Seulement, l’Ivoirien a joué la montre pour finalement rejoindre Galatasaray en Turquie ! Le club a annoncé son arrivée il y a quelques jours. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, l’attaquant a révélé ce qui a penché dans la balance ! « J’ai vu à quel point Galatasaray est un énorme club (…) Pour être honnête, j’ai parlé à beaucoup d’amis comme Drogba avant de venir. Drogba m’a dit d’aller à Galatasaray », a expliqué Zaha. L’ancien marseillais ne l’a pas poussé à rejoindre l’OM !

