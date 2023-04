Mercato OM : Ce qui bloque avec Kolasinac …

Sead Kolasinac est fin de contrat en juin prochain. Arrivé à l’OM, libre de tout contrat, il a su renforcer le côté gauche de la défense. Et devenir un joueur important dans la rotation de l’effectif. Selon l’Equipe le club a fait une proposition de prolongation de deux ans. Mais les négociations bloquent sur l’aspect salarial.

Sead Kolasinac a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2022, libre de tout contrat. Arsenal avait résilié son contrat à six mois de son terme. L’international Bosnien est un joueur important dans la rotation de l’effectif. Évoluant aussi bien à gauche d’une défense à trois ou bien en piston gauche lorsque Tudor lui demande. Depuis son arrivée à Marseille il a joué, 50 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 4 buts. L’international Bosnien, comptant 51 sélections, arrive en fin de contrat cet été et Longoria aimerait le conserver. L’Équipe rapporte que le joueur a reçu une offre de prolongation de deux saisons supplémentaires. Mais il y aurait une divergence sur le plan salarial. Kolasinac touche environ 215 000 euros mensuels à l’OM.

Interrogé sur une prolongation, Kolasinac a maintenu le flou sur son avenir au club lors d’une conférence de presse à la Commanderie. Voici l’extrait de Kolasinac sur sa prolongation à l’OM.

On verra dans les prochaines semaines ce qu’il en sera

« Oui on a déjà commencer à parler un petit peu avec le président, mon père et mon agent sur une prolongation, explique Kolasinac en conférence de presse le 7 avril dernier. Moi, je me sens bien ici. Je me sens à l’aise avec ce club, je l’aime beaucoup. J’aime vivre ici avec ma famille aussi. Donc c’est vrai qu’on a déjà entamé des discussions. Mais on verra dans les prochaines semaines ce qu’il en sera.«