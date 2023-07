Mercato OM : Ce qui coince pour cette piste de Pablo Longoria

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis le mois de juin, Romain Saiss pourrait bien rejoindre l’OM mais son club le bloque pour le moment !

Dès le mois de juin, son nom a été cité parmi les premières pistes de l‘Olympique de Marseille : Romain Saiss ! Le défenseur passé par Wolverhampton est maintenant à Besiktas mais ne souhaite pas rester en Süper Lig ! En effet, l’international marocain serait bloqué par son club d’après les informations des Lions de l’Atlas.

Son entraîneur ne serait pas contre le fait de le conserver mais le défenseur capable de jouer au milieu de terrain ne veut pas rester en Turquie et explore d’autres pistes. L’Olympique de Marseille s’est récemment manifesté et pourrait rafler la mise dans les prochaines semaines si le club le laisse filer !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une première date évoquée pour Ilimane Ndiaye?

Besiktas bloque tout départ du joueur… lui veut partir de Turquie! — Hakim (@Z_hakos) July 11, 2023

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs

Dans un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes, le directeur sportif veut attirer des grands joueurs à l’OM. Une tache qui ne sera pas simple en vue de la forte concurrence de la Premier League et de la Saudi Pro League. D’autant que l’OM n’est pas sûr de jouer la Ligue des Champions cette saison. L’extrait de Ribalta est à retrouver ci-dessous.

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »