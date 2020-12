Mercato : Ce qui fait vraiment peur à Ménès pour l’OM…

L’OM est bien placé en Ligue 1 et a enfin retrouvé de la confiance samedi face à Nantes. Pourtant, l’objectif de podium pourrait être contrarié par des départs lors du mercato hivernal…

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que Frank McCourt attend de la direction la cession de joueurs lors du mercato de janvier afin de renflouer les caisses. Reste à savoir quels éléments pourraient être poussés vers la sortie ? Alors qu’André Villas-Boas a entrouvert la porte à un départ de Boubacar Kamara, Pierre Ménès a expliqué sur le plateau du CFC que Thauvin, Sanson et Caleta Car pourraient être les 3 joueurs mis sur le marché hivernal… De quoi inquiéter le consultant de Canal+ sur la possibilité de l’OM de jouer le titre cette saison.

ce qui me fait peur, c’est la volonté de McCourt de vendre cet hiver — Ménès

« Moi, ce qui me fait peur, c’est la volonté de McCourt de vendre cet hiver. Ils n’ont pas vendu cet été et ont des impératifs vis-à-vis du fair-play financier bien qu’il soit plus clément en période de Covid. Si l’OM vend trois joueurs cet hiver, comme j’entends le dire pour Thauvin, Caleta-Car et Sanson, ils ne joueront pas le titre. » Pierre Ménès – source : Canal+ (29/11/2020)