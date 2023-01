L’OM aurait un accord pour un transfert de 15 ou 16M€+ 3 en bonus pour une arrivée l’été prochain du milieu de terrain offensif, international serbe, de 21 ans, Ivan Ilic. Sur le plateau de Football Club de Marseille Jean Charles de Bono, notre consultant et ancien joueur de l’OM, explique les raisons du choix du Serbe de rejoindre l’OM.

»Dans ce cas-là, cela peut basculer en notre faveur. C’est un entraineur qu’il connait. Ca lui permet de pouvoir échanger, en plus ils parlent à peu près la même langue, entre l’italien, le serbe et le croate. C’est peut-être un petit avantage aussi pour nous. » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)

Quand le milieu de terrain de l’Hellas Vérone Ivan Ilic va-t-il signer à l’OM ? Le club marseillais reste le grand favori mais c’est le joueur de 21 ans qui doit prendre la décision finale… aujourd’hui ?

Comme rapporté par GuillaumeMP sur Twitter, les médias italien font le point sur le dossier. La Stampa explique que « l’OM a pris l’avantage pour Ilic, mais le Torino est toujours à l’affût et compte tout faire pour reprendre la main. Décision aujourd’hui. » Pour la Repubblica même son de cloche, « l’OM est en passe de gagner son combat pour Ilic. Les chiffres : 16+3M€ de bonus, et 500.000€ à City comme droit sur la revente. Le Torino ne lâchera rien jusqu’au bout… »

Ivan Ilić will be unveiled as Olympique Marseille player this week, no doubts or issues. It’s just a matter of time and final documents. €15m plus add-ons, player to join in June for season 23/24 🚨🔵🇷🇸 #OM

Here we go confirmed. pic.twitter.com/EPLdb6P0xc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023