Mercato OM : Un argument pour retenir Arek Milik à Marseille…

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec Thierry Audibert comme invité. Selon lui, Arkadiusz Milik a tout intérêt de rester à l’OM pour le climat et le cadre de vie !

L’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup en recrutant Arek Milik. Pourtant, plusieurs informations et rumeurs venant d’Italie l’envoient déjà vers la Juventus. Dans notre dernier Débat Foot Marseille diffusé ce lundi, nous évoquions ce dossier qui va compter dans la crédibilité de Pablo Longoria.

Sa femme va lui dire : Arkadiusz, on reste là, nous on reste là !

Selon notre invité, Thierry Audibert, l’international polonais pourrait être tenté de rester à Marseille tant son cadre de vie lui plaît. Il faut dire qu’il n’a pas mal choisi la maison et l’endroit où il habite depuis son arrivée en Ligue 1.

« On a une chance dans ce dossier Milik, c’est qu’à Turin, il fait froid ! Il est bien là où il est ! Sa femme va lui dire : ‘Arkadiusz, on reste là, nous on reste là !’ Franchement s’il s’en va… Moi je ne partirai pas, je resterai là ! » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (12/04/21)

Happy Easter Everybody 🐣 pic.twitter.com/Z9MOP1S1G6 — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) April 5, 2021

COFFEE BREAK WITH A VIEW 🌅☕️🧘‍♂️ pic.twitter.com/VUpP5D6oEt — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) March 11, 2021

