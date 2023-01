Mercato OM : « ce serait bête de s’en débarrasser maintenant »

Depuis le début du mercato d’hiver Mattéo Guendouzi est dans le viseurs de plusieurs clubs anglais. Si a priori aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau de Longoria, un départ du joueur lors des derniers instants du mercato est-il envisageable ?

Ce lundi dans le DFM, notre invité Sourigna pense que le joueur restera au club cet hiver, malgré de belles offres. Et estime que l’arrivée d’un buteur comme Moffi ne remettrai pas en cause la place de Guendouzi dans le 11 de départ.

Guendouzi devrait rester

« Je pense Guendouzi va finir la saison, ce serait bête de s’en débarrasser maintenant. Si tu perds Dieng là et que tu le remplaces par Moffi numériquement parlant, ça ne change absolument rien à l’organisation. Sauf que peut-être Sanchez, aura l’avantage de ne plus avoir à se »sacrifier » comme il le dit pour l’équipe et il retrouvera peut-être son poste naturel. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)

Joueur clé du système d’Igor Tudor, Guendouzi est la priorité de nombreux clubs comme Aston Villa. Le coach du club anglais Unai Emery, connait bien le milieu défensif français, puisqu’il l’a entrainé à Arsenal de 2018 à 2019. D’après l’Equipe, les Villans seraient prêt à proposer entre 30 et 40 millions d’euros pour Guendouzi. Pour faciliter la venue de l’international français à Birmingham, Aston Villa serait également prêt à inclure un joueur dans la transaction. Le club de West Ham United serait aussi intéressé par le numéro 6 de l’OM. Cependant la situation en championnat de ses deux équipes, respectivement 11ème et 16ème de Premier League ne donneraient pas envie à Guendouzi de quitter l’OM en cours de saison pour les rejoindre. Malgré ces rumeurs de départ, Guendouzi se sent ‘’comme à la maison’’ dans le club et le montre sur Twitter.

Comme à la maison pic.twitter.com/q6NJP0WJ8B — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 11, 2023

Avec l’arrivée de Ruslan Malinovskyi cet hiver et celles potentielles de Terem Moffi (même si cette option semble se compliquer) d’ici la fin de ce mercato, ainsi que d’Ivan Ilic pour cet été, l’OM a besoin d’argent pour renflouer ses caisses. Le club privilégie un départ cet été pour garder une pièce maitresse de l’effectif jusqu’à la fin de la saison.