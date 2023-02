Mercato OM : « Ce sont ces joueurs là qui partiront s’il y a de belles offres… »

Malgré un effectif de qualité et élargi, l’OM ne pourra pas garder tout le monde la saison prochaine. Dans le DFM de ce jeudi, notre invité Cyril Astier et notre journaliste Nicolas Filhol listent des joueurs susceptibles de quitter l’OM au prochain mercato d’été.

Je ne connais pas un club qui refuse

»Si une proposition arrive sur la table qui est supérieure à la valeur marchande du joueur, quelque soit le joueur, ils vont le vendre. C’est aussi simple que ça. Je ne connais pas un club qui refuse. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille

Les jeunes partiront s’il y a de belles offres

Longoria avait expliqué, juste après la coupe du monde, que le club voulait recruter des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes sont là pour pérenniser l’état d’esprit de l’équipe. Et les jeunes s’il y a de belles offres ils sont là pour partir. Qui sont les jeunes joueurs qui jouent régulièrement dans cet effectif : Balerdi, Guendouzi et Under. Ce sont ces joueurs là qui partiront s’il y a de belles offres. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023)