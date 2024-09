Mercato OM : Ce titulaire a été placé sur le marché cet été !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à trouver un remplaçant à Jonathan Clauss parti à Nice. Des noms comme ceux de Sildillia ou Assignon ont été évoqués mais sans concrétisation. L’OM a aussi chercher à exfiltrer Amir Murillo cet été selon l’Equipe.

En effet, ce vendredi l’Equipe explique que l’international panaméen aurait pu quitter Marseille cet été avant d’être intronisé titulaire. « Auteur d’une première saison encourageante à l’OM, Amir Murillo, un temps placé sur le marché cet été, a donc été promu titulaire. Ce garçon discret et travailleur est capable de prestations solides comme de petits trous d’air. Ce sont surtout les blessures qui ont freiné sa progression à Marseille, lui qui était arrivé blessé aux ischio-jambiers avant de devoir se résoudre à une opération l’hiver dernier. » Reste à savoir si l’OM ne va pas tenter de recruter à ce poste cet hiver, à moins que Meité ou surtout Rongier ne soit tenter à ce poste de latéral droit.

Murillo n’est pas parti et se retrouve titulaire (à droite ou à gauche)



L’OM avait dans son viseur un ancien lillois. « Autre piste explorée, celle qui mène à l’ancien Lillois Zeki Çelik, en manque de temps de jeu à la Roma. Le Turc, qui a le caractère et l’expérience, a l’avantage de bien connaître la L1. Les dernières heures du marché seront donc haletantes à Marseille, où du mouvement, dans les deux sens, est aussi possible en attaque. » Transféré pour 7M€ lors de l’été 2022, le latéral de 26 ans a joué 9 matches de Serie A cette saison.

Çelik a été visé ?

En effet, selon Fabrice Hawkins, « l’OM s’active pour un autre latéral. Lorenz Assignon, l’arrière droit de Rennes, est étudié et intéresse énormément. Une autre piste, qui n’a pas filtré, figure sur les tablettes phocéennes, Marseille travaillant comme souvent sur plusieurs pistes. »

Lorenz Assignon et deux autres pistes étudiées ?

L’OM aurait mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts ! Le club souhaite se séparer de l’international français qui n’a pas un comportement exemplaire d’après la direction. Selon Foot Mercato, les Marseillais aimerait le voir partir dès cet hiver, mais pour quelle raison? RMC donne ce mardi quelques indications sur cette volonté du board olympien.

« L’OM en veut à Clauss car le club estime que son comportement n’est pas celui d’un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés, explique la radio française sur son site internet. Et plus précisément de la hausse salariale que le joueur a reçu en fin de saison dernière. Selon les informations de RMC Sport, il s’agit là d’un des points de crispation dans ce dossier: Marseille a augmenté Clauss l’été dernier, sans lui imposer en contrepartie une prolongation de contrat (Clauss est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2025). Les dirigeants marseillais estiment que l’ancien Lensois doit rendre cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d’implication qu’il avait en début de saison. »