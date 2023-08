Mercato OM: Ce transfert peut débloquer le dossier Guendouzi ?

L’avenir de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille reste incertain. Le milieu de terrain de 24 ans est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille avant la fin de ce mercato estival. Plusieurs clubs seraient intéressés par l’international français, dont Galatasaray qui pourrait débloquer les fonds nécessaires avec la vente d’un joueur.

Alors que le calendrier de l’OM est très chargé lors de ce mois d’août, Mattéo Guendouzi joue peu (12 minutes lors des deux premiers matches). Son nom revient avec insistance du côté de la Lazio de Rome afin de compenser le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite. Cependant, d’après les informations du quotidien Il Tempo, Maurizio Sarri privilégierait plutôt des milieux italiens comme Samuele Ricci du Torino et Nicolò Rovella de la Juve. Galatasaray pourrait envisager de recruter le joueur olympien avec la potentielle vente d’un milieu.

