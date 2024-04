Mercato OM : Ce très jeune attaquant brésilien conseillé par Mozer !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Carlos Mozer reste très attaché à l’OM, il propose régulièrement de jeunes talents brésiliens à son ancien club comme Lucas Paqueta. Interrogé par l’Equipe sur le match face à Benfica, il a évoqué un jeune attaquant de Palmeiras.

Si Carlos Mozer ne peut pas choisir entre Benfica et l’OM, il envoie régulièrement des rapports à ses contacts au club olympien. Il aimerait travailler avec le club marseillais et l’a encore fait savoir à l’Equipe.

Ça ne m’empêche pas de glisser quelques noms de recrues à Jean-Pierre Papin

« Ça ne dépend pas de moi. C’est plutôt au club d’estimer que je pourrai contribuer à apporter quelque chose à l’OM. Compte tenu de mon expérience, je m’estime capable d’aider le club à grandir. Après, même si on ne me demande rien, j’essaye de filer un coup de main. Pas plus tard qu’hier (vendredi), j’ai envoyé un rapport à un collègue de l’OM sur un Brésilien très prometteur (Estevao, 16 ans, attaquant de Palmeiras). Je l’ai fait de façon amicale, car j’aime l’OM, et j’ai envie de revoir ce club en haut de l’affiche. Travailler avec l’OM ? Oui, j’adorerais. On a eu quelques discussions lors des célébrations du titre de 1993, mais rien de concret. Ça ne m’empêche pas de glisser quelques noms de recrues à Jean-Pierre Papin (conseiller du président à l’OM) ou à d’autres personnes. »





Ce jeune ailier droit gaucher de 16 ans est international U17 brésilien. Estevao joue pour Palmeiras, mais seulement 61 minutes en championnat brésilien cette saison. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club brésilien.