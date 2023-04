Mercato OM : Ces 3 jeunes attaquants visés …

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’OM pendant l’été 2020, tous les mercatos sont dynamiques. Celui-ci ne devrait pas échapper à la règle. Il prépare déjà le mercato 2023 et trois attaquants l’intéressent.

Alors qu’au niveau des départs un grand ménage pourra être fait, avec Alexis Sanchez qui aurait tranché pour son avenir et voudrait retourner en Amérique du Sud. Pape Gueye, Under et Guendouzi partiront également en cas de belle offre. Le flou entoure également Jonathan Clauss, moins bon sur la phase retour du championnat.

D’après les informations de L’Equipe, Pablo Longoria se penche déjà sur les arrivées, puisque des titulaires pourront quitter la cité phocéenne. Trois attaquants intéressent le président de l’OM pour ce mercato estival. Devant, Folarin Balogun, 21 ans, joueur actuel d’Arsenal, ainsi que Sékou Mara, 20 ans, qui évolue à Southampton intéressent. Quelques mois après la signature de Vitinha, joueur le plus cher du club à 32 millions d’euros (25 plus 7 en bonus), ces deux options ne se tenteront pas à n’importe quel prix.

Trois jeunes qui performent avec leur club

Balogun, prêté au Stade de Reims par Arsenal impressionne la Ligue 1 avec 18 réalisations en 30 matches. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il espère avoir une place de titulaire dans le club Londonien mais au vu de la concurrence (Jesus, Nketiah, Martinelli ou encore Trossard), il pourrait être tenté de rester en France. Mais l’OM n’est pas le seul club à avoir remarqué le talent du jeune joueur, puisque Lille, Leipzig et le Milan AC sont aussi sur le coup.

Avec 9 titularisations en 29 rencontres qu’il a jouées, Sékou Mara est toujours dans le viseur de l’OM. Annoncé proche du club cet hiver, avant d’officialiser Vitinha, Pablo Longoria le voulait en prêt alors que Southampton était prêt à tout pour le garder jusqu’à la fin de saison. L’été dernier, déjà, les Marseillais le suivaient de près. Cet été, le club phocéen pourrait de nouveau tenter le coup.

L’OM s’est aussi renseigné sur le jeune attaquant d’Annecy Moïse Sahi Dion (21 ans), prêté cette saison par Strasbourg et buteur au Vélodrome en Coupe de France. Avec 13 buts cette saison, dont 12 en championnat, il est l’un des meilleurs buteurs de Ligue 2.