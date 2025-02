Mercato OM : Ces 4 gros noms tentés cet hiver !

Durant le mercato hivernal, l’OM a exploré plusieurs pistes ambitieuses. RMC vient de sortir 4 noms de joueurs qui ont été dans les discussions sans que cela n’aboutissent… pour le moment.

Le club olympien a tenté de recruter des joueurs de renom comme Mathys Tel, Aymeric Laporte, Endrick et Paul Pogba. Malgré ces efforts, aucun de ces dossiers n’a abouti, mais certains pourraient être relancés à l’avenir.

Tel, Laporte, Endrick et Pogba contactés

• Mathys Tel Le jeune attaquant du Bayern Munich, finalement prêté à Tottenham, figurait parmi les cibles de l’OM. Medhi Benatia a activé son réseau et contacté l’ancien Rennais, qui s’est montré réceptif au projet marseillais. Toutefois, « il voulait avant tout évoluer en Premier League », une destination qu’il a finalement privilégiée, malgré l’intérêt et les discussions avancées avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.

🔥⚪🔵 Pogba, Endrick, Laporte, Tel… les infos RMC Sport sur les gros coups tentés par l’OM en janvier. @FabriceHawkins https://t.co/iDqRb00a7m pic.twitter.com/71sQc0TzRu — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2025



• Aymeric Laporte Le défenseur international espagnol, évoluant à Al-Nassr depuis 2023, était prêt à rejoindre l’OM. Cependant, des complications financières ont bloqué l’opération. « Laporte était séduit par le projet, mais certains aspects économiques ont empêché la finalisation du transfert », révèle une source proche du dossier. Le recrutement du joueur pourrait néanmoins être réévalué en fonction de la qualification du club en Ligue des champions.

• Endrick L’OM a également tenté un coup audacieux en approchant la pépite brésilienne promise au Real Madrid. Medhi Benatia a sondé l’agent du joueur et contacté le club madrilène pour un prêt. Mais la réponse a été catégorique : « Aucune chance que cela se fasse cet hiver. » Marseille avait aussi envisagé Marcus Rashford, mais l’opération était tout aussi compliquée.

• Paul Pogba Sans club depuis son départ de la Juventus, le champion du monde 2018 avait été validé par Roberto De Zerbi. Acceptant même un effort financier, il était prêt à rejoindre l’OM. Pourtant, la direction marseillaise a préféré renoncer à ce recrutement, Pablo Longoria expliquant que « l’équilibre du vestiaire aurait été mis en péril avec l’arrivée de Pogba, alors qu’il n’est pas encore prêt à jouer. » Si aucun club ne l’enrôle d’ici cet été, Marseille pourrait revenir à la charge pour le milieu français.

Malgré ces échecs, le mercato hivernal a prouvé l’ambition de l’OM, qui reste déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau.