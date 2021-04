Mercato OM : Sampaoli ne compterait plus vraiment sur ces deux joueurs…

Peu utilisés par Jorge Sampaoli depuis son arrivée, Hiroki Sakai et Dario Benedetto pourraient, selon RMC, quitter le navire dès cet été. Le Japonais arrivera au bout de son contrat en 2022 tandis que l’ancien joueur de Boca Junior n’a quasiment plus de temps de jeu.

Des départs semblent de plus en plus se préciser du côté de l’Olympique de Marseille. Hiroki Sakai et Dario Benedetto pourraient changer d’air dès la prochaine période de transfert, en juin prochain. L’international japonais arrive en fin de contrat en 2022. Son départ laisserait un poste vide à droite puisque Lirola n’appartient pas officiellement à l’Olympique de Marseille, même si Pablo Longoria tenterait le coup en interne pour réaliser une affaire avec la Fiorentina.

SAMPAOLI NE LES CONSIDÈRE PAS COMME PRIORITAIRES

Dario Benedetto, lui aussi, a des chances de quitter le club cet été. Même s’il s’est récemment dit heureux à Marseille, l’international argentin ne joue que très peu et semble être perdu et ne plus contrôler ses capacités. Si « Pipa » est si peu utilisé, c’est à cause de l’arrivée d’Arek Milik. Le buteur polonais monopolise l’attention au sein du club car personne ne veut voir un joueur de ce calibre quitter l’OM si facilement. Sampaoli voulant absolument le garder, Longoria a donc débuté les discussions avec l’entourage de Milik.

« L’avenir de certains joueurs comme Dario Benedetto ou Hiroki Sakaï reste en stand-by et dépendra d’éventuelles offres ou de leur souhait ou non de poursuivre l’aventure à Marseille. Le tout sans avoir la garantie d’être titulaire sous Sampaoli, qui apprécie leur profil, sans en faire des joueurs prioritaires à ses yeux. » Source: RMC Sport (19/04/21)