Mercato OM : « C’est ce qui pose problème pour Strootman… »

Extrait de notre revue d’effectif sur les milieux de terrain. Le cas Kevin Strootman est abordé concernant cette saison 2019/2020 tronquée…

FCMarseille vous propose une revue d’effectif pour la saison 2019/2020. Le milieu Kevin Strootman n’a pas été tout le temps titulaire, mais il a joué un rôle important dans l’équipe d’André Villas-Boas. Pour notre journaliste Nicolas Filhol, le néerlandais a énormément de qualités, mais son niveau de jeu ne colle pas avec les sommes colossales investies…

Strootman devrait être ta star

« C’est un super professionnel, Villas-Boas aimerait d’ailleurs le garder. C’est un exemple pour tout le monde, c’est un vrai leader, il encadre les jeunes, il parle français, c’est un super mec. Tous les clubs aimeraient avoir un professionnel comme lui dans leur effectif. Après le problème, c’est le rapport entre ce qu’il apporte sur le terrain et ce qu’il coûte. C’est trop déséquilibré. Il a des qualités sur le terrain, il a fait des passes décisives, il peut être décisif et il se bat jusqu’au bout mais dès que ça s’accélère il est vite dépassé. Pour un joueur qui prend autant d’argent et qui a coûté aussi cher cela pose problème. Il devrait être ta star. » Nicolas Filhol – source : FCMarseille

